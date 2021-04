»S treningi vendarle ohranjamo moštveni duh«

O amaterski košarki se v zadnjih mesecih zaradi prekinitve prvenstev zelo malo piše. Z Jadranovim kapetanom Borutom Banom smo se pogovorili o tem nelahkem obdobju.

Trenutno trenirate v telovadnici ali opravljate individualno delo?

Kot vedno smo s treningi začeli avgusta. Trenirali smo do novembra in nato mirovali do konca leta. Od januarja dalje pa redno treniramo trikrat tedensko. V zadnjih tednih smo zaradi težav z okužbami nekaj časa mirovali, zdaj pa bomo spet nadaljevali po ustaljenem programu. Smisel treningov je predvsem ta, da ohranjamo moštveni duh, drugače bi se še to izgubilo.

Po navadi je v tem obdobju vrhunec sezone. Kako pa zdaj doživljate to že 14-mesečno mirovanje?

To gotovo ni prijetno, rekel bi, da je kar čudno. Težko je tako za mlade kot za bolj izkušene igralce. Brez igranja tekem težko napreduješ, tudi če redno treniraš. Na tekmah se primerjaš z nasprotnikom in daš vse od sebe, zdaj pa tega faktorja ni. V bistvu je vse zelo podobno vsakdanjemu življenju, kjer smo se morali marsičemu odreči.

Kaj najbolj pogrešate?

Najbolj pogrešam prav primerjavo z drugimi ekipami. Od vedno mi je všeč, kako nas izven domačega okolja spoštujejo, češ da smo slovenska ekipa, ki je sestavljena izključno iz domačih igralcev. Pogrešam pa seveda adrenalin, tremo pred tekmo, veselje po zmagi in tudi žalost po porazu. Tako močne občutke lahko podoživiš le na tekmah.