Luka Dončić je s trojnim dvojčkom popeljal Dallas do nove zmage, tokrat zelo tesne, v gosteh proti Denverju s 116:115. Slovenski košarkarski as je prispeval 22 točk, 12 podaj in 10 skokov. V vrstah Denverja je Vlatko Čančar v šestih minutah in pol ostal brez dosežene točke, vpisal pa tri skoke in podajo.

Ob Dončiću je v vrstah Dallasa izstopal Tim Hardaway Jr. z 29 točkami, Finney-Smith jih je dosegel 19. Pri Denverju je bil s 27 točkami najbolj pri metu Aaron Gordon, Bones Hyland jih je dodal 20, Jokić pa 19.

Dallas po novi zmagi ostaja na devetem mestu zahoda, Denver je kljub porazu še naprej četrti.