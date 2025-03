Šahovski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil podpredsednika šahovskega društva Lab Šah Mateja Grudna in inštruktorja Francesca Papaisa. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele skupine za obstanek v košarkarski meddeželni B-ligi med Jadranom in Cernuscom ter tekmo nogometne promocijske lige med Sistiano Sesljanom in Manzanesejem, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi nogometne elitne lige med Krasom Repen in Juventino ter tekmo moške odbojkarske B-lige med SloVolleyjem in Carniom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval nogometaš Sistiane Sesljana Samo Tomasetig.

