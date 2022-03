Šahovski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil ustanovitelja društva Šah Lab Mateja Grudna, referenta za goriško Jana Gergoleta in šahista ter inštruktorja Enrica Genza. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne elitne lige med repenskim Krasom in Primorcem 1966 ter derbi košarkarske D-lige med Domom in Borom Radenska. Kamere deželnega sedeža Rai so ujele derbi moške odbojkarske C-lige med Slogo Tabor Eutonia in Sočo ZKB Lokanda Devetak ter izjavo košarkarja Mateja Bunca po visoki zmagi Jadrana Monticolo&Foti proti Veroni v C-ligi gold. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavil dolgoletni organizator zamejskega šahovskega prvenstva Marko Oblak.

