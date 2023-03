Šahovski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike šahovskega društva Šah Lab, in sicer odbornika Mateja Grudna, šahistko Lejlo Juretič in šahovskega inštruktorja Elio Riccobona. Kamre Športela so v svoj objektiv ujele zmago Jadrana Monticolo&Foti v zlati skupini košarkarske C-lige gold in poraz Sloge Tabor Studio Vegliach v skupini za obstanek moške odbojkarske C-lige, kamere deželnega sedeža Rai pa tržaško smučarsko prvenstvo v organizaciji SK Brdina in ob pomoči ZSŠDI, SK Devin in ŠD Mladina. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil odbojkar Sloge Tabor Boštjan Petaros.

Klikni in oglej si oddajo