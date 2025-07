Sara Žerjal na EP s slovensko reprezentanco

Na evropskem prvenstvu v cheerleadingu, ki je potekalo minuli konec tedna v Ljubljani, je s slovensko reprezentanco tekmovala tudi članica in trenerka pri društvu Cheerdance Millenium Sara Žerjal. Slovenska reprezentanca se je v kategoriji Senior All Girl Premier uvrstila na 10. mesto.

»Letos nisem nameravala sodelovati v reprezentanci, a me je po poškodbi flyerke poklical trener,« je pojasnila Žerjal, ki je tako z izbrano vrsto začela trenirati šele aprila. Tekmovalno točko so v bistvu začeli sestavljati takrat, saj je zaradi poškodb prišlo do nekaterih sprememb.

»Med tekmovanjem smo imele kakšen spodrsljaj, a smo naredile dobro točko. Ustvarila se je zelo lepa skupina, tudi mene, ki sem se priključila kasneje, so zelo lepo sprejele,« je pojasnila Žerjal. Na vrhu lestvice so bile same severne države (zmagal je klub s Finske pred švedskim in norveškim društvom), ki sodijo v sam svetovni vrh.