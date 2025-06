»Scudetto«, kolajne in napredovanje

Za namiznoteniško igralko in trenerko Ano Bržan, tržaško Slovenko, ki že nekaj let stanuje, trenira in igra na Sardiniji, je za sabo zelo dobra sezona.

Ana Bržan je v pravkar končani sezoni vodila paralimpijske ekipe društva Marcozzi iz Cagliarija, ki je na otoku neke vrste namiznoteniška inštitucija, podobno kot ŠK Kras iz Zgonika v Furlaniji- Julijski krajini.

Marcozzi je v najvišji paralimpijski A1-ligi osvojil državni naslov v paralimpijski kategoriji 1-5, v kateri je nastopala tudi ekipa zgoniškega Krasa, ki je izpadla v nižjo ligo. Ekipa trenerke Bržan je bila po rednem delu četrta in si tako izborila nastop v play-offu za »scudetto«. V polfinalu je sardinski klub igral protin ekipi Lo Sport è Vita in zmagal s 3:1. V finalu so se nato varovanci slovenske trenerke pomerili z namiznoteniškimi igralci kluba Fondazione Bentegodi in spet slavili zmago s 3:1, kar je pomenilo osvojitev državnega naslova. Člana ekipe sta bila Ivan Gaias in Srb Mitar Palikuča, doma iz Novega Sada.

»Sezono smo začeli, da bi se le rešili, a nato smo spoznavali našo moč in apetiti je medtem rasel. V play-offu smo bili v zelo dobri formi in smo zasluženo zmagali,« je ponosno povedala Ana Bržan, ki je še dodala, da so v polfinalu premagali močno ekipo Lo Sport è Vita, s katero sta nastopali izkušeni Giada Rossi (igralka iz okolice Vidma je že nastopala na paralimpijskih igrah) in Carlotta Ragazzini.

Ana Bržan je v Cagliariju trenirala tudi ekipo, ki je uspešno nastopala v A2-ligi (uvrstitev v play-off).

Bržan pa v letošnji sezoni ni samo trenirala, ampak je tudi tekmovala. Na veteranskem državnem prvenstvu je v starostni skupini 40-50 osvojila štiri kolajne. V mešanih dvojicah je skupaj z Neapeljčanom Alessandrom Gammonejem odnesla domov najžlahtnejšo zlato kolajno. V ženskih dvojicah je bila Bržan tretja skupaj z Lucijo Kandrakovo. Tretja pa je bila tudi med posameznicami. Ekipno pa je s Sassarijem zasedla drugo mesto.

Tržaška Slovenka je tekmovala tudi v C-ligi. Branila je barve Sassarija, ki se je po rednem delu uvrstil v play-off. »V Terniju smo nato igrale zelo uspešno in dosegle napredovanje v B-ligo,« je še dodala Bržan, ki jo kmalu čakajo zaslužene počitnice. V kratkem pa se bo tudi za kak teden vrnila v rojstni Trst.