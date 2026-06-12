Še en bron in 2. mesto na klubski lestvici

Padel je zastor nad letošnjim namiznoteniškim državnim prvenstvom. Po izjemnem uspehu mladega Jana Slavca z državnim naslovom v moških dvojicah, si je Krasov štirinajstletnik prislužil še eno kolajno. Slavec je presenetil z bronom pri posameznikih v 4. kategoriji. Tekmovalcev iz celotne Italije je bilo kar 546. V svoji skupini je bil Jan prvi, nato pa je nadaljeval zmagovito pot in izgubil šele v osmem srečanju z Leonardom Pugno Naoya (Yang Ming School), ki je bil tudi kasnejši italijanski prvak. Na tem prvenstvu Janova igra ni vedno blestela, saj je na poti do polfinala podaril veliko prvih napadov. Tudi odgovor na servis je bil prevečkrat visok ali v mreži. Bil pa je vedno aktiven in borben, kar se mu je večkrat obrestovalo, saj je zmagal tri tekme v petem odločilnem setu na razliki. Pred njim so tekmovale tudi Lara Čuk, Allegra Mersi in Sonja Milic. Prvima se je uspelo uvrstiti iz kvalifikacijske skupine. V nadaljevanju je Lara premostila prvo oviro in je bila že na pragu zmage. Ko pa se rezultat obrne ni več pomoči. Psihološki pritisk je bil premočan. Zaslužila bi si krepko več od osmine finala. Tudi Allegra je obtičala na drugem koncu tabele v osmini finala. Premagala jo je Chen Weilan 3:2 z minimalno razliko dveh točk. Škoda, saj je bila tudi ona na koncu v rahli prednosti. Obe krasovki sta igrali skupaj tudi ženske dvojice. Tudi tukaj se je zataknilo v osmini finala prav v končnici tekme proti Caramagna (Novara) in Loaldi (Milan).

Na pragu medalje se je znašla Sonja Milic v mešanih dvojicah. Skupaj z branilcem iz Lavisa pri Bocnu Lorenzom Bosettijem sta napredovala za pet kol in šele v šestem izgubila že skoraj osvojeno tekmo.

Lepa in pomembna novica pa je bila čisto na koncu vseh tekmovanj, ko so razglasili društveno lestvico: ŠK Kras iz Zgonika je bil po točkah na drugem mestu. Izjemno prestižen dosežek, če pomislimo, da je bilo na tem državnem zaključnem prvenstvu prisotnih 213 društev.