»Še malo, pa bomo na svetovnem prvenstvu gledali Tibet in Vatikan«

Pri skoraj 81 letih tržaški nogometni veteran Nevio Bidussi ohranja čil pogled na šport. Do 34. leta je bil nogometaš, nazadnje pri Zarji. Potem je začel trenersko pot. Najdlje je treniral Primorje, zadnjič v sezoni 2008/09.

Vas po vseh teh letih še zanima nogomet?

Grem rad v Bazovico ali v Tržič. Spremljam v glavnem nižje lige.

Kaj pa poklicni nogomet?

Pogledam tekme, ki so še zastonj na TV. To me odreši gledanja italijanskega nogometa, ki je padel na najnižjo raven. Drugače spremljam po časopisih.

Kaj pa svetovno prvenstvo?

Prvič: ni mi všeč to povečanje turnirja na 48 ekip, ker nastrada tehnična raven. To je rezultat mešetarjenja predsednika nogometne zveze Infantina, ki je politikant najslabše vrste. Zato da ostane na položaju, več državam obljubil nastop na SP. Naj se Curaçao odpove 12 milijonom evrov, če je protiusluga zgolj glas Infantinu? Skratka, še malo, pa bomo na SP gledali Tibet in Vatikan.