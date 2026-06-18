Skupnostni zdravstveni domovi le niso tako daleč

Medtem ko sindikat upokojencev SPI CGIL opozarja na zamude pri vzpostavljanju skupnostnih zdravstvenih domov v Furlaniji - Julijski krajini, je zdravstveno podjetje Asugi včeraj predstavilo javni poziv za skupno načrtovanje dejavnosti z organizacijami tretjega sektorja. Pobuda, okrepljena z deželnimi sredstvi v višini milijona evrov za dvoletno obdobje 2025/2026, naj bi okrepila podporo starejšim, ranljivim osebam in njihovim oskrbovancem ter pospešila razvoj mreže centrov, ki naj bi postali osrednja točka zdravstvene in socialne oskrbe v lokalnih skupnostih.

Kot je na srečanju v katinarski bolnišnici povedal zdravstveni direktor Asugija Giulio Antonini, je razpis namenjen vključevanju nevladnih organizacij v načrtovanje in izvajanje programov za starejše, za osebe z omejeno samostojnostjo, ranljive osebe, njihove oskrbovalce in družine. Cilj je okrepiti integriran in multidisciplinaren model delovanja skupnostnih zdravstvenih domov, ki naj bi postali ključne točke dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev. Sodelujoče organizacije bodo skupaj z Asugijem in socialnimi teritorialnimi službami oblikovale aktivnosti, ki bodo usmerjene v promocijo zdravega življenjskega sloga, preprečevanje družbene izolacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

V okviru razpisa je predvidena tudi krepitev informiranja prebivalcev o delovanju skupnostnih zdravstvenih domov, da bi se izboljšala dostopnost storitev in povezovanje med uporabniki ter institucijami. Zainteresirane organizacije tretjega sektorja se na razpis lahko prijavijo do 30. junija, podrobnosti pa so na voljo na spletni strani Asugija. Izbor primernih kandidatov bodo objavili jeseni.

Dan pred objavo razpisa je sindikat upokojencev SPI CGIL organiziral srečanje, na katerem je opozoril na zamude pri ustanavljanju skupnostnih zdravstvenih domov ter na vse večje potrebe starajočega se prebivalstva. Po podatkih sindikata živi v FJK več kot 50.000 nesamostojnih oseb, približno 30.000 pa jih je skoraj v celoti odvisnih od pomoči svojcev pri vsakodnevnih opravilih.