Kljub finančni negotovosti objavili razpis za mednarodno nagrado Luchetta

Mednarodno novinarsko nagrado Luchetta bodo podelili tudi letos. Čeprav z večmesečno zamudo je Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin v teh dneh le objavila razpis za leto 2026. Tudi tokrat se bodo lahko zanjo potegovali novinarji, snemalci, fotografi, ki v italijanskih in drugojezičnih medijih poročajo o najbolj izpostavljenih žrtvah vonj in drugih konfliktov - o deklicah in dečkih. Rok za oddajo prispevkov je 5. julij.

Zamudi pri objavi razpisa za 23. nagrado Luchetta je botrovala velika finančna negotovost, v kateri se je znašla pobudnica nagrade, fundacija, ki nosi ime po štirih ubitih tržaških novinarjih (Marco Luchetta, Dario D’Angelo in Saša Ota so bili ubiti leta 1994 v Mostarju, Miran Hrovatin pa istega leta v Mogadišu). Dežela Furlanija - Julijska krajina je namreč, dokaj presenetljivo, decembra lani presodila, da nagrada ne dosega minimalnih standardov in ji je zato odrekla financiranje.

Odločitev deželnih uradov, da nagradi Luchetta odreče podporo, je v javnost prišla le nekaj tednov po tem, ko je fundacija v tržaškem gledališču Miela nagradila Francesco Albanese, posebno poročevalko ZN za palestinska ozemlja. Ta je večkrat izrazila kritična stališča do Izraela, zaradi česar je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga javno negodoval nad nagrado. In pristavil, da se deželna sredstva pač ne delijo po nekih avtomatizmih ...

Fundacija se je na odločitev dežele pritožila na Deželno upravno sodišče (TAR) FJK. Pritožniki so zatrdili, da nizka ocena ne zrcali dejanskega stanja in da je izraz diskriminacije, kar so sodniki dejansko potrdili v prvih dneh junija, ko so pritožbo sprejeli in deželi naročili, da mora ponovno oceniti fundacijo, ki je zaprosila za prispevek. Sodišče je namreč razveljavilo deželni ukrep, na podlagi katerega fundaciji niso podelili podpore, ker naj nagrada ne bi zadostila kriterijem kontinuitete in ustreznih organizacijskih sposobnosti. Kar se je sodnikom zdelo »nerazumno in nelogično«, kot so zapisali v sodbi, saj je Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin prestižno mednarodno nagrado (uspešno) organizirala že dvaindvajsetkrat.

Dežela FJK se sicer lahko na odločitev sodišča pritoži na drugostopenjsko upravno sodišče - državni svet v Rimu. Kljub temu, da fundacija torej še nima zagotovljenih sredstev za izvedbo nagrade, pa se je odločila za objavo razpisa. Nagrade bodo torej podelili, če priliva deželnih sredstev ne bo, bo najbrž umanjkal festivalski del, na katerem imajo Tržačani in drugi obiskovalci priložnost, da prisluhnejo novinarskim zgodbam s celega sveta.

Razpis za nagrado je objavljen na spletni strani premioluchetta.com.