Še precej nejasnosti

Vse manj je razlik med individualnimi, kontaktnimi in ekipnimi športi, zelo malo omejitev pa imajo še naprej nekateri individualni športi.Na zeleni veji je zagotovo atletika. Na stadionih lahko trenirajo mlajši od 18. leta brez omejitev, ki lahko tudi tekmujejo na deželni ravni. Okrepljeno covidno potrdilo je obvezno samo za trenerje. Pri AK Bor, kjer je veliko mlajših od 18. leta, nimajo težav z nadaljevanjem dejavnosti. Pri tenisu, ki je po prvem splošnem zaprtju leta 2020 kot prvi spet dobil zeleno luč za nadaljevanje, pa še ni vse jasno. So pokrita igrišča enakovredna telovadnicam in bo torej tudi za teniške igralce pod 12. letom starosti obvezno okrepljeno covidno potrdilo za igranje v zimskih mesecih? Avgusta je zveza Fit določila, da so in je bilo zato za vstop v notranje prostore nujno osnovno covidno potrdilo, zdaj pa se zveza o tem še ni izrekla. Pri ŠZ Gaja se zdaj še držijo starih priporočil, čakajo pa na nova.Več sprememb pa je doletelo jadralce. Če je bilo nastopanje na regatah doslej precej »prosto«, pa bo od 15. februarja dalje obvezno okrepljeno covidno potrdilo za vse jadralce starejše od 12. leta. Ni pa še povsem jasno, ali bo okrepljeno potrdilo obvezno tudi za treninge. Zveza za trinajsto jadralno cono (deželni odbor) je nerazumljivo določilo o tem, ali je okrepljeno potrdilo nujno za vstop v športni center (in za pripravo in prevzem jadrnice brez vstopa v notranje prostore), povprašala pravniško službo, odgovor pa še čaka. Kaže pa, da bo potrebno.

Kaj pa pri drugih športih?

