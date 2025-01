Sedemnajstletnik po nogometni tekmi v umetni komi

Na nogometni tekmi naraščajnikov, ki so jo v soboto odigrali v Miljah, se je huje poškodoval 17-letni igralec Triestine. Po stiku z nasprotnikom je padel in z glavo močno udaril ob tla ter obležal na igrišču. Reševalci so na kraju ugotovili, da je močno zmeden in nemiren, pri čemer so ga intubirali in prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in da si je zlomil čeljust. Iz previdnostnih razlogov so ga spravili v umetno komo in leži na oddelku za intenzivno nego. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.