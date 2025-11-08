Sejma rabljene smučarske opreme vabita na Opčine in v Nabrežino

Sejma rabljene smučarske opreme, ki ju ta konec tedna na Opčinah in v Nabrežini prirejata SK Brdina in SK Devin, sta že pritegnila večje število obiskovalcev.

Sejem SK Brdina poteka na klasični lokaciji, in sicer v Domu Brdina na Opčinah. Danes popoldne (sobota) bo odprt do 19. ure, jutri (nedelja) pa zjutraj od 10. do 12. ure ter popoldne od 14. do 17. ure. Sejem se bo zaključil s predajo neprodane opreme, in sicer jutri med 17. in 20. uro.