Sejma rabljene smučarske opreme vabita na Opčine in v Nabrežino

Sejma rabljene smučarske opreme, ki ju ta konec tedna na Opčinah in v Nabrežini prirejata SK Brdina in SK Devin, sta že pritegnila večje število obiskovalcev.
Sejem SK Brdina poteka na klasični lokaciji, in sicer v Domu Brdina na Opčinah. Danes popoldne (sobota) bo odprt do 19. ure, jutri (nedelja) pa zjutraj od 10. do 12. ure ter popoldne od 14. do 17. ure. Sejem se bo zaključil s predajo neprodane opreme, in sicer jutri med 17. in 20. uro.
Sejem SK Devin pa letos poteka na novi lokaciji v prostorih Godbenega društva Nabrežina (Nabrežina Kamnolomi 12). Prodaja bo danes potekala do 21. ure, jutri od 9. do 21. ure. Prevzem neprodane opreme bo v nedeljo od 17. do 21. ure ter v ponedeljek od 9. do 17. ure.