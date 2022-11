Sesljan OK, poraz Krasa

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Maniago Vajont 2:1 (1:0)

Strelci: 20. Disnan 11-m; 65. Gotter, 72. Gurgu (MV)

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomasetig (Pelengić), Almberger, Vecchio, Steinhauser, Zlatič, Vasques, Disnan, Schiavon (Spetič), Gotter, Dussi (Francioli). Trener: Godeas.

Sesljanski »delfini« so osvojili še tri zlata vredne točke in so tako potrdili visoko uvrstitev na lestvici. V Vižovljah so si tokrat privoščili Maniago Vajont, ki je bil še do pred kratkim nepremagan. Sesljan, ki je vseskozi držel vajeti igre v svojih rokah, je povedel v 20. minuti. Enajstmetrovko, ki si jo je izboril Gotter, je uspešno streljal kapetan Disnan. V drugem polčasu je Sesljan zadel še drugi gol. Nasprotnikovo mrežo je zatresel Gotter. Gostje so dvajset minut pred koncem zmanjšali zaostanek, toda Sesljan je strnil svoje vrste in zasluženo zmagal.

Pro Fagagna – Kras Repen 2:1 (0:1)

Strelci: 14. Poropat; 48. Domini (PF), 80. Del Piccolo (PF)

Kras Repen: Umari, Fabjan (od 60. Racanelli), Sain, Đukić, Lukač (od 65. Simeoni), Catera, Kocman (od 60. Fernandez), Murano (od 70. Raugna), Paliaga (od 46. Sancin), Pitacco, Poropat. Trener: Kneževič.

Kras Repen se je iz Fagagne vrnil brez osvojene točke, čeprav so Kneževičevi fantje prvi povedli že v 14. minuti s Poropatom. V prvem polčasu so gostujoči rdeče-beli igrali bolje in zasluženo vodili. Kras pa je zmedel gol domačinov na začetku drugega polčasa. Odtlej so se domačini opogumili in stopnjevali napade. V 80. minuti so še drugič premagali Umarija. V drugem polčasu je Kras igral brez Paliage, ki je po prvem polčasu zaprosil za menjavo. Že pred vtekmo sta zmanjkala še napadalca Muiesan in Autiero.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec 1966 – Sevegliano Fauglis 1:0 (0:0)

Strelec: 75. Hoti

Primorec: S. Furlan, Ferluga, Kuniqi, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola (Beqiri), Lombisani, Hoti, Iadanza (Bovino), Zaro (L. Furlan). Trener: M. Campo.

Primorec je na Proseku odigral zelo dobro in zasluženo premagal močni Sevegliano Fauglis, pri katerem igrata slovenska nogometaša Dalibor Volaš (ex Kras) in Rok Jakomin. »Tokrat smo igrali zelo zrelo. Ter tudi zbrano in potrpežljivo,« je vse nogometaše pohvalil spremljevalec ekipe Andrea Santi. Zmagoviti gol je padel proti koncu tekme, ko je Hotin preusmeril Bovinovo visoko podajo s kota v mrežo. Primorec čakata v prihodnjih krogih dve gostovanji. Nasprotnika (Ol3 in Azzurra) sta v dobri formi.

1. AMATERSKA LIGA

Bisiaca – Zarja 2:3 (0:2)

Strelci: 4. Gavrić, 37. Gunjac 11-m; 95. Gosdan

Zarja: Flego, Stocca Kralj, Rizzotto (Čufar), Calzi, Gavrić, Malalan, Casciano (Mazzarino), Racman, Gosdan, Fabris, Gunjac. Trener: Jurincich.

Zarja je osvojila tri dragocene točke v boju za obstanek v ligi. Bazavska ekipa ni igrala dobro, pravzaprav sama tekma ni bila najlepša, saj so bile tokrat pomembne le točke. Zarja je igrala dobro v prvem polčasu, v drugem pa je popustila in domačini so uspeli izenačiti. Zmagoviti gol gostov je padel šele v sodnikovem dodatku. V prihodnjem krogu bo Zarja doma igrala zelo pomembno tekmo proti Rudi.

San Giovanni – Mladost 1:1 (1:1)

Strelec: 40. L. Veneziano

Mladost: Gon, Bianco, Furlan (Negrin), Pelos (Petronio), Mucci, Iodice, Ligia, L. Veneziano, Cuzzolin, Scocchi, Zin (Ocretti). Trener: R. Veneziano.

Rdeč karton: 60. Iodice.

Mladost je od 60. minute igrala z možem manj, tako da je neodločen izid v Trstu še toliko bolj dragocen. Nogometaši trenerja Roberta Veneziana bi lahko celo zmagali, saj so v uvodnih minutah igre zadeli prečko. San Giovanni je v 20. minuti povedel, malo pred koncem polčasa pa je trenerjev sin Luca Veneziano izid izenačil. V drugem polčasu je bila igra izenačena do 60. minute. Odtlej so gostitelji začeli napadati, igralci Mladosti pa so se branili in sklenili tekmo z neodločenim izidom. Pohvaliti je treba tudi vratarja Gona, ki je v 87. minuti ubranil enajstmetrovko.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje – Breg 1:4 (1:4)

Strelci: 2. Abatangelo, 7. Capraro, 9. L. Nigris, 21. L. Nigris, 45. Trajković

Primorje: Pahor, Tesser, Indelicato, Fatigati, Di Gregorio, Muccio Crasso (od 60. Zestrea), Gianpiccolo (od 51. Jurissevich), Grego, Saule, Pocecco (od 75. Della Valle), Zudetich (od 35. Trajković). Trener: Biasin.

Breg: Blasevich, Andreassi, Cerebuch (od 74. Spinelli), Frangini, J. Čermelj, Maselli, Capraro (od 84. Savino), Udovicich (od 85. Marchio), Abatangelo (od 78. M. D’Alesio), Delvecchio, L. Nigris (od 90. Carducci). Trener: Bertucci.

Breg je na derbiju na proseški Rouni že po desetih minutah vodil s 3:0. Po dvajsetih pa so gostje zadeli še četrti gol. Tekme je bilo dejansko že takrat konec, četudi so domačini zadeli tik pred odmorom.

Opicina – Vesna 6:2 (0:2)

Strelca: 1. Marchesan, 6. Montebugnoli

Vesna: T. Košuta, Cuk (Pertot), Renar, Marchesan, J. Košuta, Vidoni, Poiani (Franzot), Marturano, Corossi (Veronesi), Montebugnoli (Canciani), Likar (Colja). Trener: Daris.

Rdeča kartona: Marchesan in Marturano.

Vesna je po prvem polčasu vodila z 0:2. Nogometaši trenerja Darisa so oba gola zadeli že po šestih minutah in lahko bi zadeli še tretjega. Nato pa je sledil preobrat. V drugem polčasu so stopili na igrišče povsem nezbrano. Opicina je takoj zmanjšala zaostanek na 1:2, ko pa je sodnik izključil Marchesana in nato še Montebugnolija, so Vesnini igralci povsem popustili in domačini so zadeli še pet golov.