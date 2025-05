Simon Yates s preobratom do zmage na Giru, jutri še parada v Rimu

Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) bo jutri v Rimu postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. V odločilni etapi od Verresa do Sestriera (205 km), ki je potekala prek prelaza Colle delle Finestre, na katerem je zelo trpel leta 2018, je uprizoril sijajno solo vožnjo in izkoristil nesodelovanje najbližjih tekmecev v skupnem seštevku.

Etapa je sicer pripadla Avstralcu Chrisu Harperju (Jayco AlUla) iz številčne ubežne skupine. Ta je do mitskega in polovično makadamskega klanca Colle delle Finestre (18,5 km/9,2 %) prišla s skoraj desetminutnim naskokom, kar je bilo dovolj v boju za etapno zmago. Tridesetletni Harper je bil daleč najmočnejši v begu, ciljno črto pa je za četrto zmago v karieri prečkal 1:49 minute pred Italijanom Alessandrom Verrejem (Arkea-B&B Hotels).

Tretji je z zaostankom 1:57 minute v cilj v Sestrieru prišel Simon Yates, ki je s tem izgnal vse demone iz leta 2018. Takrat je 19. etapo začel v rožnati majici vodilnega, a je v njej proti kasnejšemu zmagovalcu in rojaku Chrisu Froomu, ki je uprizoril podoben napad, izgubil kar 38 minut. Tokrat je Britanec nadoknadil 1:21 minute in se s tretjega povzpel na prvo mesto v skupnem seštevku, potem ko je izkoristil spogledovanje zasledovalcev Mehičana Isaaca del Tora (UAE Team Emirates-XRG) in Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education-EasyPost).

Dvaintridesetletni Yates je tokrat skupaj s Carapazom napadal del Tora še pred makadamskim odsekom prelaza Colle delle Finestre, nato pa se je odpeljal obema. Sodelovanja med južnoameriškima predstavnikoma ni bilo, Britanec pa je pridobival vse več časa. Na vrhu predzadnjega klanca je imel 1:40 minute naskoka in virtualno rožnato majico, eden od odločilnih trenutkov pa je prišel na spustu, ko je ujel svojega moštvenega kolega Wouta Van Aerta, ki je bil v begu. Ob pomoči Belgijca je njuna prednost pred težjim delom zadnjega klanca narasla na skoraj štiri minute, v ozadju pa se del Toro in Carapaz nikakor nista mogla sporazumeti glede narekovanja ritma. Ciljno črto sta prečkala več kot pet minut za Britancem.

V skupnem seštevku ima tako Yates pred zadnjo sprintersko etapo zdaj kar 3:56 minute naskoka pred del Torom in 4:43 pred Carapazom. Za Britanca bo to druga zmaga na tritedenskih dirkah, potem ko je leta 2018 dobil špansko pentljo. Danes bo na sporedu le še zadnja etapa, v kateri bodo najboljši v skupnem seštevku proslavljali in se skušali izogniti težavam ob koncu, ko gre pričakovati sprinterski zaključek po Rimu (143 km).