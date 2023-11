Južnotirolski teniški as Jannik Sinner je v polfinalu Davisovega pokala med Italijo in Srbijo, ki poteka v Malagi, premagal Srba Novaka Đokovića z 2 : 1 (6-2, 2-6, 7-5) in tako stanje izenačil na 1 : 1. Pred tem je Lorenzo Musetti klonil z 2 : 1 pred Miomirjem Kecmanovićem. Za napredovanje v finale bo torej odločilna igra dvojic.