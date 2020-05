Sistiana Sesljan in Kras Repen v elitni ligi?

Te bi bile le nekatere posledice predloga, ki ga bo začetek junija obravnaval izvršni svet deželne nogometne zveze FIGC. Zvezni svet državne nogometne zveze FIGC je v sredo določil, da se je sezona v amaterskih ligah (D-liga in deželna prvenstva) tudi uradno zaključila. Danes se je sestal izvršni odbor zveze Lega Nazionale Dilettanti, ki je obelodanil načrt za sestavo prihodnje sezone v D-ligi. »Sezone v amaterskih ligah je konec. Čas je za odločitve: to se pravi napredovanja in izpade. LND predlaga, da bi iz devetih skupin D-lige napredovale vse prvouvrščene ekipe in izpadle zadnje štiri ekipe. V poštev bi vzeli lestvice pred prekinitvijo prvenstva,« piše v novinarskem sporočilu, ki ga je včeraj popoldne izdal izvršni odbor zveze LND.V skupini C, v kateri nastopajo tudi ekipe iz naše dežele, naj bi torej v C-ligo napredoval Campodarsego. V nižjo ligo pa naj bi izpadli Vigasio, furlanski Tamai, tržaški San Luigi in zadnjeuvrščena Villafranca. Končna odločitev naj bi padla na prihodnjem sestanku izvršnega sveta LND, ki bo v prihodnjih tednih. Izvršni odbor deželne nogometne zveze FIGC, ki jo vodi predsednik Ermes Canciani, pripravlja načrt za izpade in napredovanja v deželnih amaterskih ligah od elitne do 3. AL. Če bi prevladal predlog o štirih izpadih iz D-lige, naj bi se napredovanja v elitno ligo veselil devinsko-nabrežinski Sistiana Sesljan, ki je bil po prekinitvi drugi na lestvici. V elitno ligo naj bi vključili še prvouvrščeno Chiarbolo ter dve ekipi iz skupine A (Spal Cordovado in Sacilese). Odpira se vprašanje, ali bi proseško Primorje še naprej igralo v elitni ligi. Predsednik Roberto Zuppin je v zadnjem intervjuju napovedal, da naj ne bi sprejeli še ene sezone v najvišji deželni ligi. V primeru odpovedi bi lahko Primorje v elitni ligi zamenjal Kras Repen, ki ima več točk na lestvici kot tretjeuvrščeni Sanvitese v skupini A (47:41).