Proslave in nočni pohod na Kokoš

Pred 81. leti, v noči med 30. aprilom in 1. majem, so enote jugoslovanske narodnoosvobodilne vojske osvobodile tudi Bazovico, zato se vaščani vsako leto spominjajo tega dogodka s krajšo slovesnostjo pri spomeniku padlim v NOB.

Jutri ob 20.30 se bodo zbrali pred spomenikom sredi vasi, da počastijo sovaščane, ki so darovali mlada življenja za svobodo. Priložnostni govor bo imela novinarka Primorskega dnevnika Poljanka Dolhar. Kulturni program bodo oblikovali bazovski šolski pevski zbor in mešani pevski zbor Lipa pod vodstvom Tamare Ražem Locatelli, pri harmoniki bo mil Canciani. Na častni straži bodo taborniki in skavti. Ob 21.30 bodo pri kalu prižgali taborni ogenj, sledil bo tradicionalni nočni pohod na Kokoš.

Prvomajsko praznovanje v organizaciji vseh bazovskih vaških organizacij se bo nadaljevalo v sredo, 1. maja, ob 7.30 ob budnici z godbo na pihala Viktor Parma iz Trebč ter poklonom borcem, ki so padli v bitki za osvoboditev Bazovice in so pokopani na vaškem pokopališču.

Osvoboditev bodo proslavili tudi v bližnjih vaseh Padriče in Gropada. Zbirališče bo jutri ob 18.20 na trgu v Padričah, ob 18.40 bo proslava pri spomeniku NOB. Ob 19.10 bodo položili venec k spomeniku Karla Destovnika Kajuha (pri nekdanji šoli), ob 19.45 sledi še krajša slovesnost v Gropadi in druženje v domu Skala.