Skoraj popoln izkupiček odbojkarskih ekip

ŽENSKA C-LIGA

Roveredana - Zalet ZKB 1:3 (25:15, 13:25, 19:25, 23:25)

Zalet ZKB: Vattovaz, F. Misciali, Winkler, Giurda, Surian, I. Misciali (L), Furlan, Gabriele, Tromba, Stergonšek. Privileggi.

Zaletovke se iz težkega gostovanja proti Roveredani vračajo s prestižno zmago, ki so jo dosegle po izjemni borbi. Prvi set ni obetal nič dobrega, saj so ga zaletovke gladko izgubile. Nekaj časa so namreč potrebovale, da so se navadile na zelo veliko in visoko telovadnico, obenem pa so gostiteljice lahko računale na glasno podporo s tribun.

V drugem setu so Privileggijeve varovanke povsem nadigrale nasprotnice, od tretjega dalje pa se je začela borba za vsako žogo, pri čemer žoga kar ni padla na tla. Obe ekipi sta poskrbeli za lepo in borbeno igro, na koncu obeh pa je le uspelo prevladati gostujočim odbojkaricam. Trener je pohvalil svoje igralke, ki so se izkazale predvsem v obrambi, napadu in s servisom. Nekaj več težav jim je povzročal sprejem, saj so tudi nasprotnice servirale izjemno močno. Po zaslugi dobre igre se tako zaletkovke vračajo s pomembno zmago.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak - Altura 3:0 (25:19, 25:16, 25:11)

Soča ZKB Lokanda Devetak: I. Devetak 19, T. Cotič 11, M. Devetak 4, Miklus 12, Princi 4, Čavdek (L), A. Cotič 5; n.v.: Černic, S. Cotič, Vižintin. Trener: Lucio Battisti.

Odbojkarji Soče so z levo roko premagali tržaško Alturo na zadnji prvenstveni tekmi in tako prvenstvo zaključili na 3. mestu. Rezultat tekme sicer ni bil nikoli pod vprašajem, saj so domačini v vseh treh setih dokazali svojo premoč. Na začetku nizov so si namreč z agresivnimi servisi in učinkovitimi napadi priigrali nekaj točk prednosti, ki so jih obdržali vse do konca. Nasprotniki so se modro-rumenim upirali, a brez uspeha, še posebno v drugem in tretjem nizu, ko so varovanci trenerja Battistija prikazali res odlično igro in so tako osvojili vse tri točke.

Trener Soče je tako ocenil igro. »Tekma ni odločala o ničemer, ne za nas in niti za nasprotnike, saj smo se mi že uvrstili v play-off, Altura pa v play out. Zaradi tega smo tekmo oboji odigrali v spremenjeni postavi. Nedvomno je na takšnih tekmah zahtevno obdržati koncentracijo in dobiti pravo motivacijo. Ne glede na to pa so fantje igrali solidno čez vso tekmo, za kar jim iskreno čestitam,« je povedal Battisti in dodal, da so misli trenutno že na drugem delu prvenstva. »Upam, da bomo do play-offa sanirali še tiste rahle poškodbe, ki smo jih utrpeli v končnici prvenstva, tako da bomo lahko vsako tekmo odigrali v popolni postavi,« je zaključil trener Soče Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet Bar Tabor – Cervignano 3:2 (18:25, 25:15, 23:25, 25:21, 15:9)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Kovačič 17, Ciuch 20, Gruden 18, Kalin 8, Skerk 0, Vidoni 0, Zonta 4, Barut (L), Rapotec, Kneipp, Pertot, Trrevisan 10. Trener: Berlot

Stella Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:0 (25:16, 25:23, 25:22)

Soča ZKB Lokanda Devetak: Scocco 12, Cotič 5, L. Berzacola 4, Komic 6, Paulin 9, Falzari 0, A. Berzacola 3, Tosolini (L), Gruden 0, Spindler, Menis 6, Soprani, Colja. Trener: Orel.

Soča Lokanda Devetak ZKB je klonila proti vodilni Stelli Volley s 3:0, lahko pa bi iztržila kaj več. Prvi set je bil dokaj enosmeren v korist gostiteljic, tudi v drugem so bile te na pragu zmage, saj so vodile s 24:20. Sočankam je nato uspelo narediti nekaj zaporednih točk, a je Stella Volley set zapečatila z rezultatom 25:23. V tretjem setu je Soča v začetku povedla z rezultatom 2:7, nakar jo je nasprotnik ujel, vodila je še s 8:14, ko je sledil black-out sočank, v katerem je Stella Volley povedla s 17:14. Soča se je v končnici znova približala, a ji seta vseeno ni uspelo osvojiti in vodilna ekipa je tako tekmo zmagala brez izgubljenega seta.

MOŠKA D-LIGA

Aurora Volley – Sloga Tabor Studio Vegliach 0:3 (22:25, 11:25, 20:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Vremec, Mezzari, Mavrič, Lozej, Segre, Kalc, Mesar, Vattovaz (L), Petrič (L). Trener: Manià.