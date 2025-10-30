Slosport s 1. novembrom prekinja vsakodnevne objave

Ljubitelje slovenskega športa v Italiji je v torek zvečer presenetila vest na spletni strani www.slosport.org, na kateri je njen urednik in ustanovitelj Branko Lakovič bralce obvestil, da bo s 1. novembrom spletna stran prekinila vsakodnevne objave.

Kot je v sporočilu pojasnil Lakovič, je spletna stran v prvem osnutku nastala že leta 1999: »Odtlej sem skušal, po svojih močeh, obveščati in naše obiskovalce seznanjati s pisnim in slikovnim materialom z dogajanjem v našem športu. Meni je težko zdravstveno stanje onemogočilo to delo.«

Ob tej priložnosti se je zahvalil sponzorjem za finančno in vsem sodelavcem za dragoceno pomoč, med katerimi je omenil predvsem sina Igorja in ženo Rado Sossi, ki je v zadnjih letih skrbela za fotografije na spletni strani.

»Težka odločitev«

»Po 25 letih je bilo zelo težko sprejeti to odločitev, a nisem mogel iti tako naprej,« je Primorskemu dnevniku pojasnil dolgoletni urednik.

Lakovič sicer upa, da bi kateri posameznik ali ustanova nadaljeval z delom na spletni strani.

Dokler do tega ne bo prišlo, bodo gotovo vsi športniki in ljubitelji slovenskega športa v Italiji pogrešali informacije, ki so jih vsakodnevno dobili na slosportu.

To je bilo razvidno tudi iz včerajšnjih komentarjev pod objavo, da bo slosport prenehal z ažuriranjem strani, pod katero se je marsikdo Branku Lakoviču zahvalil za veliko delo, ki ga je opravil za slovenski šport.

Slovenski šport na enem mestu

Na slosportu so obiskovalci dobili informacije o tekmovanjih in prvenstvih v najrazličnejših športnih panogah, s katerimi se bavijo slovenski športniki iz Italije. Razdeljeni pa so bili tudi po športnih panogah ali po društvih, ki so včlanjena v ZSŠDI. Članki in novice so bili večkrat obogateni z fotogalerijo. Članki pa so bili napisani tako v slovenščini kot v italijanščini, pred časom pa tudi v angleščini.