Slovenca pomagala »azzurrom« do zgodovinskega brona

Italijanska mladinska reprezentanca do 15. leta starosti se je na namiznoteniškem mladinskem svetovnem prvenstvu ITTF v Helsingborgu na Švedskem okitila z bronom. »Azzurri«, ki jih je vodil selektor Lorenzo Nannoni, so morali v polfinalu priznati premoč Poljske, ki je zmagala s 3:2 in se je uvrstila v finale, v katerem je nato s 3:0 izgubila proti močni Kitajski. Za Italijo je nasploh prva ekipna kolajna na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Z italijansko izbrano vrsto sta na pomembnem tekmovanju osvojila odlično tretje mesto (skupaj s Tajpejem) tudi slovenska namiznoteniška igralca Erik Paulina, ki je član športnega krožka Kras iz Zgonika, in Goričan Francesco Trevisan, do lani je igral pri Krasu, letos pa se je odselil v Terni.

Proti Poljski je obe točki prispeval številka 1 v italijanski izbrani vrsti Danilo Faso. Zelo dobro je igral tudi Erik Paulina (številka 3), ki je že vodil z 2:0, nato pa izgubil 3:2 na 9 s svojim servisom na razpolago. Podobno se je zgodilo s Francescom Trevisanom (letnik 2010), ko je vodil z 2:0 in izgubil po petem setu. Le malo je zmanjkalo, da bi se »azzurri« zgodovinsko srečali s Kitajsko v finalu. Tretje mesto na svetovnem prvenstvu je vsekakor izjemen rezultat.

Daljši članek v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika