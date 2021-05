Slovenca v izvršnem odboru USSI

Deželno združenje športnih novinarjev USSI Marco Luchetta ima novo vodstvo, ki bo mandat zaključilo leta 2024. Pravzaprav sprememb bo le nekaj, saj ostaja na čelu dosedanji predsednik Umberto Sarcinelli, doma iz Spilimberga. Sedem pa je novih odbornikov. V novem odboru sta dva Slovenca: novinar Primorskega dnevnika Jan Grgič, ki je bil član odbora že v prejšnjem mandatu, in freelance novinar, nekdanji sodelavec slovenskega deželnega sedeža Rai, Primorskega dnevnika in drugi medijev v Sloveniji Rado Šušteršič. Izvršni odbor po novem sestavljajo poklicni novinarji Edi Fabris, Monica Tosolini, Nicolò Giraldi, Riccardo Tosques, Jan Grgič in Antonio Di Bartolomeo ter sodelavci Guido Roberto, Rado Šušteršič in Walter Topan. Nadzorni odbor bodo odslej sestavljali Barbara Castellini, Piero Trebiciani in Pier Giorgio Baldassini ter suplenta Giovanni Cernoia in Roberto Zanitti.