Slovenci in Italijani za kolajne

Marcell Jacobs, Kristjan Čeh, Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino, Tina Šutej, Anita Horvat, Massimo Stano ... in še bi lahko naštevali. Ta so železa v vročem ognju slovenske in italijanske atletike, ki bodo v Budimpešti od danes do 27. avgusta lovili kolajne na 19. svetovnem prvenstvu v atletiki. Danes bodo na sporedu štirje finali (hitra hoja 20 km moški in ženske, met krogle moški, 10.000 m ženske in štafeta 4 X 400 m moški ter ženske), jutri bodo podelili šest kompletov medalj, v ponedeljek pa še štiri. Jutri okrog 19.10 bo že na sporedu moški finale v teku na 100 metrov, na katerem bo olimpijski prvak Marcell Jacobs (trenira ga »Sovodenjc« Paolo Camossi) skušal ugnati svetovnega prvaka, ameriškega sprinterja Freda Kerleyja.

Slovenska javnost bo pozorno spremljala ponedeljkov finale v moškem metu diska, na katerem bo (naj bi) nastopil dva metra in šest centimetrov visoki orjak iz Podvincev Kristjan Čeh, ki bo branil naslov svetovnega prvaka.

