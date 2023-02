Slovenci pred 30 gledalci z 10:0 premagali Južnokorejce

Slovenija je na turnirju v Bocnu, eni od stopnic v pripravah na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine v Rigi, dosegla še drugo zmago. Potem ko je v četrtek v uvodu po podaljšku z 1:0 premagala gostitelje Italijane, je danes brez težav ugnala Južno Korejo, na koncu je bil izid 10:0, ter tako še drugič na turnirju ni prejela zadetka. Tekmo si je ogledalo 30 gledalcev.

V zadnji tekmi se bo v soboto zgodaj popoldne pomerile še z Madžarsko, ki bo danes popoldne igrala z Italijo.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar v Bolzanu lahko računa že na precej močnejšo zasedbo, kot je bila na podobnem turnirju lani na Madžarskem. Nekateri ključni igralci, predvsem v napadu, še manjkajo, a na vratarskih in obrambnih mestih je Slovenija že v skorajda polni postavi.

Danes je bilo praktično vse odločeno že v prvi tretjini. Še preden so se Korejci dobro zavedli, so že dobili prvi zadetek po le 17 sekundah, potem pa v tretji minuti še enega. Slovenci so bili zelo učinkoviti, predvsem pa so dobro izkoriščali napake tekmecev, ko niso dovolj hitro posredovali pred svojim golom. Sredi tretjine je tako na 3:0 povišal Tadej Čimžar, zadnja minuta pa je prinesla še dva slovenska gola, najprej je bil uspešen Rok Tičar, tik pred koncem še Rok Kapel.

Slovenija je tudi v ostalih dveh tretjinah, kljub visoki prednosti, še vedno iskala priložnosti za nove zadetke in bila še sedemkrat uspešna.