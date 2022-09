Slovenci prvič v četrtfinale

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. V osmini finala je v Ljubljani po novi odlični predstavi še drugič v nekaj dnevih premagala Nemčijo, tokrat je zmagala s 3:1 (18, 19, -21, 22), tekma pa je bila nekoliko bolj izenačena kot prva. Nemci so pričakovali, da se bodo tekmecem na drugi tekmi bolje upirali. In res so tudi se, pokazali precej boljšo igro kot v torek. Tokratni obračun so bolje začeli kot prvi, nato tudi dobili tretji niz, toda v četrtem so domači, ki so imeli na svoji strani polno in glasno dvorano, postavili reči na svoje mesto in unovčiti prednost v kakovosti. Slovenci so v prvih dveh nizih odlično servirali, bili odlični v bloku,njihova igra ni napovedovala, da bi lahko zašli v težave. Toda v tretjem nizu pravega pritiska s servisom ni bilo več, kar pa se ne more reči za Nemce, ki so s svojimi začetnimi udarci spravljali v probleme slovenski sprejem. Posebno so bili produktivni servisi nemškega kapetana Lukasa Kampe, ki je v končnici tudi poskrbel, da je bilo potrebno igrati četrti niz, v katerem pa varovanci Gheorgeja Cretuja niso dovolili presenečenja,čeprav ga še zdaleč niso dobili z lahkoto.

Slovenci se bodo v sredo, 7. 9. v četrtfinalu v Ljubljani merili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Ukrajino, ta dvoboj osmine finala bona sporedu v ponedeljek.