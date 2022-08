»Slovenci vsaj za osmo mesto za dobro izhodišče pred OI v Parizu«

Skupinski del svetovnega prvenstva, ki se je v petek začel tudi v ljubljanskih Stožicah, je šele ogrevanje pred viškom. (Najboljše) ekipe zelo verjetno v tej fazi še ne bodo pokazale vsega. Iz tekme v tekmo bodo lovile vse boljšo formo, ki jo želijo nato pokazati v izločilnih bojih, skratka takrat, ko gre za biti ali ne biti. Tako razlaga med drugim tudi odbojkarski in kondicijski trener Marko Kalc.

Začniva pri Slovencih. Prva slovenska zmaga proti Kamerunu ni bila nikoli vprašljiva, četudi smo morda upali v prepričljivejši nastop. Kako pa se bo izšlo na današnji tekmi z olimpijskimi prvaki Francozi?

Ne bo lahko. Obe ekipi sta dobri, zgodovina pa je na strani Francije. Oni so tudi zmagovalci letošnje lige narodov. Naj pa opozorim, da močnejše ekipe še niso v najboljši formi. Tudi Francija na prvi tekmi (v petek proti Nemčiji) ni igrala najboljše, kar je tudi pričakovano. Formo bodo stopnjevali s tekme v tekmo, saj vsi želijo biti najboljši, ko gre zares, torej v izločilnih bojih. V tej prvi fazi je glavni cilj le uvrstitev v osmino finala.Kaj se bo zgodilo danes, pa težko napovem. Pustimo se presenetiti. Slovenci bodo na valu navijačev zagotovo dali vse od sebe, zagotovo pa ne bo lahko.

Slovenci napovedujejo, da imajo še precej rezerv. Ali tudi Slovenija še tempira formo?

Zagotovo tudi oni stopnjujejo formo. Po svetovni ligi so vsi morali pridobiti svežih energij za nov val igranja. Po takem ciklusu je rahel padec forme pričakovan, a iz tekme v tekme bodo napredovali, saj bodo pridobivali tudi na tekmovalnem ritmu. Najboljše ekipe znajo v tem delu tako taktizirati, da bodo vendarle napredovale v izločilne boje.

V slovenskem taboru na delno domačem prvenstvu razumljivo pričakujejo dober rezultat. Do kam se bodo Slovenci uspeli dokopati?

Če se bodo prebili med prvih osem, bo to odličen rezultat. Uvrstitev med štiri pa bi bila seveda še boljša. Treba bo izkoristiti domačo dvorano. Končna uvrstitev bo meddrugim vplivala na jakostno lestvico Fivb, ki bo nato glavno merilo za olimpijske kvalifikacije. In nastop v Parizu bi bil res višek zgodbe te generacije igralcev. Slovenija ima po moji oceni dobro ekipo, in ko igra dobro, igra res kvalitetno odbojko.

Slovenija končuje cikel, Italija pa ga domala šele začenja. Cilj na zvezi Fipav je Pariz 2024, selektor De Giorgi pa je napovedal, da želijo na vsakem velikem tekmovanju poseči čim više. Kaj lahko doseže ekipa, v kateri večina nastopa prvič na svetovnem prvenstvu?

Spomnimo se lahko generacije fenomenov, ki je pod vodstvom Velasca pokazala ves svoj talent in eksplodirala. Tudi ta ekipa, ki je že osvojila evropsko lovoriko, ima potencial, težko pa rečem, če ji bo že letos uspel veliki met. Projekt je dober, res pa je, da se prebiti na špico ni lahko. Konkurenca je huda. Tako mlada ekipa ima določene vrline in hibe, videli bomo, kaj bo prevladalo. Rezultati in nastavki kažejo, da v Italiji dobro delajo, res pa je tudi, da se Italija na velikih tekmovanjih skoraj vedno izkaže.