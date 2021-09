»Slovenci že izjemni, pomladitev Italije prava izbira«

Polfinalni tekmi med Slovenijo in Poljsko (ob 17.00) ter med Italijo in Srbijo (ob 21.00) bosta predzadnji poglavji letošnjega moškega evropskega prvenstva, ki se je začelo pred dobrimi 14 dnevi v štirih državah, zaključilo pa se bo na Poljskem, kjer ima odbojka svojo težo. Pred zaključnimi boji smo se pogovorili z odbojkarskim in kondicijskim trenerjem Markom Kalcem, sicer profesorjem športne vzgoje na liceju Franceta Prešerna v Trstu. Kalc bo tudi v novi sezoni vodil žensko ekipo Virtus v B2-ligi, sicer pa sodeluje kot kondicijski trener tudi v moški odbojkarski reprezentanci Avstrije.

Bo slovenskim odbojkarjem uspel veliki met, da se bodo tretjič v štirih izvedbah uvrstili v finale?

Že ta rezultat, ki so ga doslej dosegli, je fantastičen in hkrati neverjeten za tako državo. Apetiti so veliki. Slovenci so zdaj peti na svetovni jakostni lestvici, celo pred Italijo, kar je neverjetno. Tu so še košarkarji, kar je proti vsaki statistični kalkulaciji.

Sicer pa bodo polfinale igrali na Poljskem proti Poljski, ki ima zelo kvalitetno ekipo s posebnim trenerjem. Sam pripisujem vsaki ekipi 50-odstotkov možnosti za zmago. Toliko možnosti dajem Slovencem, saj so Poljake že dvakrat premagali na velikih tekmovanjih, kar jim zagotovo daje nekaj prednosti.

Do polfinala se je dokopala tudi pomlajena in prenovljena Italija. Vas je presenetila?

Ne bi rekel, da me je presenetila. Ekipa je pač naredila dober rezultat. Pomladitev je bila pravilna izbira v tem času in rezultati to tudi potrjujejo. Ko tega ne bi storili, bi se težave lahko nadaljevale.

Ji bo uspelo premagati še Srbe?

Na papriju je gotovo boljša Srbija, ekipa je tudi bolj kompaktna. Sicer pa bomo videli, kaj bo. Verjetno bo Italija plačala davek mladosti.