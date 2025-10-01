Slovenija bo gostila evropsko kolesarsko prvenstvo

Evropska kolesarska zveza (UEC) je včeraj na družbenih omrežjih razkrila, da bo Slovenija z Ljubljano prihodnje leto med 3. in 7. oktobrom gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kandidaturo je pred 12 dnevi napovedala Kolesarska zveza Slovenije (KZS) s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč.

Dan pred začetkom letošnjega evropskega prvenstva v francoskih mestih Drome in Ardeche, ki bo potekalo do nedelje, je krovna zveza UEC na družbenih omrežjih, med drugimi tudi na X, sporočila, da bo Ljubljana prihodnje leto gostila najboljše kolesarje na stari celini.

EP v Sloveniji bo na sporedu med 3. in 7. oktobrom, sama časovnica tekmovanja pa bo drugačna kot na letošnjem v Franciji. Prvenstvo bodo namreč začeli s cestnimi dirkami in ga končali z vožnjami na čas.