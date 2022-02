Slovenija osvojila še četrto in peto kolajno: srebro in bron

V paralelnem veleslalomu je Slovenija osvojila še dve kolajni, četrto in peto. Slovenski deskar Tim Mastnak je bil srebrn, Gloria Kotnik pa je bila v isti disciplini bronasta.

V finalu je Mastnak nastopal proti Benjaminu Karlu in vodil skoraj do cilja, ko se mu je pripetila napaka, 36-letni Avstrijec pa je švignil mimo in zmagal.

Kotnik, ki je lani januarja postala mama, je osvojila najboljši izid kariere pri 32-letih. V svetovnem pokalu ni bila boljša od 4. mesta, zdaj pa je tik pod vrhom Olimpa. V vožnji za 3. mesto je bila proti Nizozemki Michelle Dekker ves čas boljša. Obe sta bili v kvalifikacijah v ozadju, Kotnikova 14., Dekkerjeva pa 13.

Zlato je pripadlo Ester Ledecki, ki tekmuje tudi v alpskem smučanju, srebrna pa je bila Avstrijka Ulbing.