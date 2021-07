Slovenija v finalu, Italija tudi

Košarkarji Slovenije so prepričljivo preskočili tudi tretjo oviro na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu za olimpijske igre v Tokiu. Premagali so Venezuelo z 98:70, kar pomeni, da za uvrstitev na OI potrebujejo le še eno zmago jutri ob 18.30 proti zmagovalcu drugega polfinala Litva - Poljska. Slovenija je v uvodnem nastopu v Litvi premagala Angolo s 50 točkami razlike, v drugem pa je bila boljša od Poljske s 112:77.

Najboljša strelca Slovenije sta bila Mike Tobey s 27 točkami in Luka Dončić, ki jih je dosegel 23. Tobey je ujel tudi 12 odbitih žog in vpisal statistični indeks 35, Dončić pa je ujel 9 odbitih žog in podelil 13 asistenc za statistični indeks 33.

V finalu kvalifikacijskega turnirja v Beogradu pa bodo jutri igrali italijanski košarkarji, ki so v današnjem polfinalu s 79:59 brez večjih težav premagali Dominikansko republiko. Najboljši strelec »azzurrov« je bil s 17 točkami Simone Fontecchio, 14 pa jih je dodal Tržačan Stefano Tonut. Italija se bo za nastop na OI v Tokiu v jutrišnjem finalu (ob 20.30) po vsej verjetnosti pomerila proti Srbiji, ki pravkar igra drugi polfinale proti Portoriku.