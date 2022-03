Slovenija velika zmagovalka na Norveškem

Slovenska ekipa je velika zmagovalka mešane ekipne tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal na norveškem Holmenkollnu. Urša Bogataj, Lovro Kos, Nika Križnar in Timi Zajc so si priborili velikansko prednost več kot 75 točk pred Avstrijci in vknjižili še tretjo zaporedno ekipno zmago za Slovenijo po olimpijskem zlatu in zadnji tekmi v Willingenu.

Varovanca in varovanki Roberta Hrgote in Zorana Zupančiča so bili daleč najboljši, saj so imeli že po prvi seriji velikansko prednost več kot 50 točk. Kos, Zajc in Bogatajeva so bili v svojih skupinah najboljši, Križnarjeva je bila druga. Če bi bila tekma posamična, bi bila v vodstvu Kos in Bogatejeva, Zajc, ki mu sicer doskok ni najbolje uspel, in Križnarjeva bi bila prav tako povsem pri vrhu.

Že na polovici tekme je bilo jasno, da jim zmaga niti danes ne bo mogla uiti. Tudi v drugi seriji so bili najboljši. Nazadnje je Timi Zajc s 132 metri poskrbel že za daljavo dneva.

Druga je bila Avstrija, tretja Norveška in četrta Japonska.