Slovenija zmagala tudi v Belfastu, Italija KO

Slovenska nogometna reprezentanca je v Belfastu na osmi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 premagala Severno Irsko z 1:0 (1:0). Za Slovenijo je zadel Adam Gnezda Čerin. Izbrance Matjaža Keka do konca kvalifikacij čakata še dve novembrski tekmi, in sicer v gosteh z Dansko in za konec doma s Kazahstanom.

Danska in Slovenija imata na vrhu skupine H po 19 točk. Edini tekmec za vozovnico na Euro 2024 v Nemčiji po presenetljivi zmagi z 1:2 na Finskem ostaja Kazahstan, ki za vodilnim dvojcem zaostaja za štiri točke. Danska pa je s težavo (z 1:2) premagala San Marino.

V skupini C pa je Italija v Londonu izgubila z Anglijo 3:1. Italijani so povedli s Scamacco, nato je dvakrat zadel Kane, enkrat pa še Rashford. Za Italijo bo o uvrstitvi na Euro 2024 odločala tekma proti Ukrajini, 20. novembra.