Sloveniji zlati medved za promocijsko kampanjo ob OI v Parizu

Mednarodna žirija je na največjem svetovnem turističnem sejmu ITB Berlin v okviru marketinškega tekmovanja The Golden City Gate zlatega medveda v kategoriji promocijskih kampanj podelila kampanji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Slovenske turistične organizacije z naslovom »Slovenija. Uspeh je v naši naravi.«, so danes sporočili iz OKS.

Gre za kampanjo, ki so jo zasnovali ob poletnih olimpijskih igrah, ki so bile lani v Parizu.

V kampanji je sodelovalo več kot 20 slovenskih vrhunskih športnikov, med katerimi so bili Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Kristjan Čeh, Andreja Leški, Toni Vodišek, moška odbojkarska reprezentanca, ženska rokometna reprezentanca in drugi, ki so podprli glavno sporočilo - vse je v naši naravi. Narava kot krajina in narava kot karakter naroda.

Kampanja je lani hkrati potekala v Sloveniji in na 22 tujih trgih. V začetku junija so jo predstavili na posebnem dogodku in je hkrati potekala na različnih offline in online komunikacijskih platformah. Z njo so ustvarili več kot 160 milijonov prikazov, so zapisali pri OKS.

»Slovenija. Uspeh je v naši naravi.« je bila prva nacionalna kampanja, ki je združila turizem in šport ter skozi to sodelovanje poudarila naravne lepote, športne uspehe in zavezanost Slovenije k trajnosti, so poudarili pri OKS.

Kampanjo so posneli na 12 lokacijah po vsej Sloveniji. Prizori so vključevali plezanje na blejski grad, igranje odbojke v Postojnski jami in obisk Ljubljanskega gradu ob sončnem vzhodu. Prvič so bili v nacionalni kampanji zajeti tudi parašportniki. Zvočno podlago je ustvaril svetovno znani DJ Umek, dopolnjena pa je s pristnimi zvoki slovenske narave.

Za potrebe komunikacije na različnih platformah so ustvarili prek 250 kratkih videoposnetkov v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in francoskem jeziku.