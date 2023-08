Slovenke in Italijanke na evropskem prvenstvu

Z nocojšnjo tekmo Italija – Romunija v magičnem vzdušju veronske Arene (ob 20. uri po Rai 3) se bo začelo žensko odbojkarsko evropsko prvenstvo, ki ga tudi letos gostijo štiri države. Poleg Italije še Nemčija,Belgija in Estonija. Na Apeninskem polotoku bodo tekme v skupini B gostili Turin, Monza in Verona. Štiri tekme osmine finala in dve četrtfinalni tekmi pa bodo na sporedu v Firencah. Polfinala in finale (ta bo 3. septembra) pa bo gostila belgijska (in evropska) prestolnica Bruselj. Evropski naslov branijo »azzurre«, ki so pred dvema letoma v finalu v beograjski Stark Areni premagale Srbijo Tijane Bošković s 3:1.

»Azzurre« za (zlato) kolajno

Italijanke, ki jih vodi selektor Davide Mazzanti, ne skrivajo ambicij in ciljajo na kolajno, po možnosti spet zlato. V reprezentanco se je namreč spet vrnila »zvezda« Paola Egonu. Mazzanti je vsekakor po lanskem tretjem mestu na svetovnem prvenstvu (svetovne prvakinje so Srbkinje) precej pomladil ekipo in vanjo vključil odbojkarice rojene po letu 2000: Omoruyi (2002), Squarcini in Fersino (obe 2000) ter 20-letna Ekaterina Antropova, ki je ruskih korenin. Italija bo igrala v skupini B skupaj s Švico, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo ter Hrvaško.

Slovenija za osmino finala

Slovenija bo tekme prvega dela igrala v belgijskem Gentu. Slovenke, ki jih vodi italijanski selektor Marco Bonitta, bodo prvo tekmo igrale v petek ob 20. uri proti Poljakinjam. Drugo srečanje bo na sporedu dan kasneje ob enakem času proti Belgiji, tretjo pa v nedeljo proti svetovnim prvakinjam Srbkinjam. Zadnja dva nasprotnika Slovenk sta Madžarska in Ukrajina. Slovenija, pri kateri igrata tudi primorski odbojkarici Anja Mazej (libero novogoriškega Gen-I Volleyja) in Mirta Velikonja Grbac (novogoriška blokerka romunskega Lugoja) bo skušala v prvem delu osvojiti čim več zmag in se uvrstiti v osmino finala. Med najboljših šestnajst se bo iz vsake skupine uvrstilo po štiri reprezentance.