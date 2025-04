Slovenska košarkarica Ajša Sivka izbrana na naboru lige WNBA

Ameriška košarkarica Paige Bueckers je bila pričakovano prvi izbor na naboru severnoameriške lige WNBA, 23-letnico so izbrali Dallas Wings. Velik uspeh je doživela tudi komaj 19-letna slovenska reprezentantka Ajša Sivka, ki so jo kot prvo Slovenko v zgodovini izbrali v prvem krogu. Sivko je kot deseti izbor nabora izbrala ekipa Chicago Sky.

»Navdušeni smo, da smo pridobili igralko, ki je ne le tehnično izjemna, temveč tudi že leta igra na profesionalni ravni,« je o izboru Sivke, ki je zadnjo sezono igrala za francoski Tarbes, za klubsko spletno stran dejal direktor ekipe Chicago Sky, Jeff Pagliocca.

Mlada slovenska igralka je pred družbenih omrežij sporočila, da je pripravljena na vetrovno mesto. »Pozdravljeni, navijači Skya! Smo tu v New Yorku, izbrala me je vaša ekipa in zelo sem vznemirjena, da se vam pridružim. Komaj čakam,« so preko družbenih omrežij novega kluba objavili prvo izjavo 192 cm visoke Sivke po naboru.

V dresu slovenske reprezentance je na evropskem prvenstvu do 18 let leta 2023 popeljala ekipo do zgodovinskega zlata, izbrali pa so jo tudi za najkoristnejšo igralko (MVP) turnirja s povprečjem 15,9 točke, 9,3 skoka in 2,4 ukradene žoge. Zaigrala pa je tudi že v članski vrsti, ko je bila najmlajša igralka eurobasketa.

Sivka, ki bo novembra dopolnila 20 let, je ob naboru končala v objemu očeta, ki ni mogel zadržati solz. »Zaradi njega sem sploh začela igrati košarko. Vedno je bil moj idol. Veliko mi pomeni, da je tu z menoj. Hvaležna sem,« je dejala Sivka.

Pred Sivko je bila na naboru ženske lige NBA le še Nika Barič, ki so jo leta 2012 kot 20. v drugem krogu nabora izbrali Minnesota Lynx, za katere pa nikoli ni zaigrala.

Chicago Sky skupaj s Sivko vstopa v svojo 20. sezono v ligi WNBA pod vodstvom novega glavnega trenerja Tylerja Marsha.