Slovenska reprezentantka Jessica Shepard košarkarica meseca v Italiji

Slovenska reprezentantka Jessica Shepard je bila v italijanskem prvenstvu izbrana za igralko meseca. S Schiom je v slovenskem obračunu proti Tini Cvijanović slavila in podprla odločitev vodstva lige. V Rusiji se je Eva Lisec z Jekaterinburgom uvrstila na zaključni turnir pokala, je v tedenskem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Za konec koledarskega leta sta si v Italiji nasproti stali Shepard in Cvijanović. Famila Schio je upravičil vlogo favorita in prišel še do 12. zmage v sezoni, medtem ko Alama San Martino ob devetih porazih ostaja pri treh zmagah.

Ob zadnjem pisku sirene je bilo 79:51. Shepard je v dobrih 20 minutah na parketu dosegla 22 točk, šest skokov in dve podaji. Izbrana je bila tudi za najboljšo igralko meseca decembra. Tina Cvijanović je zabeležila štiri točke, tri skoke in dve podaji.

Ruski Jekaterinburg in Eva Lisec v tej tekmovalni sezoni še naprej na poznata poraza. Z novo prepričljivo predstavo so se serijske osvajalke naslovov brez težav uvrstile na zaključni turnir pokalnega tekmovanja, ki bo konec januarja.

Tudi na povratni četrtfinalni tekmi so visoko ugnale moskovski Dinamo. Za zmago 102:68 je slovenska reprezentantka prispevala osem točk, šest skokov in tri podaje.