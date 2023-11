»Slovenske nogometaše druži pozitivna energija«

Slovensko nogometno reprezentanco čaka danes ob 20.45 predzadnja tekma kvalifikacijskega ciklusa v skupini H proti Danski. Zadnje dejanje bo v ponedeljek ob 20.45 v ljubljanskih Stožicah s Kazahstanom. Takrat ali morda že drevi (samo v primeru zmage) bomo izvedeli, ali bodo Kekovi nogometaši staknili vozovnico za Euro 2024 prihodnje leto v Nemčiji.

Pri repenskem Krasu igra letos novogoriški napadalec Etien Velikonja, ki je pred časom oblekel tudi dres slovenske izbrane vrste. Še ne 35-letni Velikonja (rojstni dan bo praznoval 26. decembra) je bil del širše zasedbe zmagovite reprezentance, ki si je leta 2010 izborila nastop na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki. Tudi takrat je ekipo vodil selektor Matjaž Kek.

Zakaj je po vašem Kek tako uspešen pri tej reprezentančni zgodbi?

Pri vseh uspehih slovenske reprezentance so skupaj s Kekom tudi fantje iz tekme v tekmo stalno rasli in nastopali vse bolj kakovostno. Tako je bilo leta 2000, ko se je Slovenija uvrstila na Euro, tako je bilo leta 2010, ko smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, in tako je tudi danes, ko si morajo naši sicer še izboriti nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. Selektor Kek je predvsem odličen motivator in je v vseh teh letih pridobil ogromne izkušnje, kar se tiče vodenja reprezentance.

Ali ima današnja reprezentanca kake podobnosti z vašo?

Jih ima. Tako pred trinajstimi leti kot zdaj je ogrodje nekaj let ostalo enako. Ker niso veliko spreminjali, so lahko gradili na trdnih temeljih. Fantje so med seboj zelo povezani in vidi se, da vlada v slačilnici pozitivna energija.

