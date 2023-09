Slovenski del 55. Barcolane

Včeraj zjutraj so na terasi jadralnega kluba Pirat v Portorožu predstavili spremljevalno regato ob 55. Barcolani Go to Barcolana from Slovenia, ki bo letošnjega 7. oktobra, dan pred Jesenskim pokalom, startala iz Izole ob 11. uri. Nagrajevanje bo isti dan ob 17. uri v tržaškem hotelu Savoia v sodelovanju z ZSŠDI. Gostje portoroškega kluba, ki ga vodi predsednik Mitja Margon, sta bila predsednik Sirene Igor Filipčič in športni direktor SVBG, glavnega organizatorja Barcolane, Dejan Bassi, ki si je zaželel, da bi na letošnji spremljevalni regati (organizirajo jo od leta 2015) nastopilo nad 100 jadrnic. Prijave bodo odprte od 13. septembra na spletni strani Barcolane. Častna gosta včerajšnje predstavitve sta bila olimpijska jadralka Tina Mrak in kapetan Franco Sedmak.