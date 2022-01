Slovenski derbi Dončiću, Čančar poškodovan

Košarkarji Dallas Mavericks so v ligi NBA doma premagali Denver Nuggets s 103:89. Vnovič se je za domačo zasedbo izkazal Luka Dončić, ki je bil na drugi tekmi po nekaj tednih odmora v 34 minutah spet na pragu dvojnega trojčka. Dosegel je 21 točk, 15 podaj in osem skokov.

Za goste iz Denverja je 11 minut igral tudi drugi slovenski reprezentant Vlatko Čančar in ob dveh podajah ostal brez točke, je pa moral zaradi poškodbe predčasno zapustiti parket. V zadnji minuti tretje četrtine so ga odnesli v slačilnico zaradi zvina gležnja.

Dallas v tej sezoni proti tekmecem za končnico iz Denverja vodi vmedsebojnih dvobojih z 2:1. Tokrat je igral brez latvijskega centraKristapsa Porzingisa, ki je moral v ponedeljek v izolacijo zaradizdravstvenih protokolov covida-19.

Denver je ostal peti na lestvici lige in je po odstotkih zmag in porazov izenačen z Dallasom (51,4), tesno za obema sta s polovičnim izkupičkom moštvi iz Los Angelesa Clippers, ki so doma izgubili proti Minnesoti Timberwolves s 104:122, in Lakers.

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek po slovenskem času, ko bodo pred dvobojem z Golden State Warriors, ta čas vodilno ekipo lige, pripravili slovesen dogodek. Pod strop dvorane bodo potegnili dres sštevilo 41, ki ga poslej ne bo nosil nihče. V njem je tekmoval nemški zvezdnik Dirk Nowitzki, ki je pred tremi leti končal športno pot po 21 sezonah v NBA, vse je odigral za Dallas in z njim leta 2011 osvojil tudi edini naslov prvaka v zgodovini kluba. Dončić velja za njegovega naslednika.