Slovenski odbojkarji v polfinalu najmočnejše lige na svetu

Slovenski odbojkarji so se uvrstili med štiri najboljše ekipe lige narodov (VNL), tekmovanja, ki združuje 16 najboljših reprezentanc na svetu. V zadnjem krogu v mehurčku v Riminiju so po prepričljivi zmagi nad Bolgarijo s 3:0 utrdili tretje mesto, z 12 zmagami in tremi porazi (Srbija, Nemčija, Brazilija).

Slovenija je imela pred zadnjim krogom vse v svojih rokah, ni želela, da ji polfinale rešujejo drugi. Na papirju niti ne bi smela imeti težkega dela, saj so Bolgari v Riminiju zbrali le dve zmagi. In ga tudi ni imela. Nekaj manjših težav je bilo le na samem začetku, ko pa je ujela ritem, jo je bilo nemogoče zaustaviti.

»Mislim, da na začetku nihče ni pričakoval, da bomo tako nevarni. Ampak smo si napredovanje v final four zaslužili. Fantje so odlično opravili nalogo, zdaj pa je pred nami še najlepši del tekmovanja,« je po tekmi povedal selektor Alberto Giuliani.

V polfinalu, v soboto, 25. junija, bodo Slovenci igrali proti Poljakom, ki so bili drugi, Urnaut in soigralci pa so jih že premagali. V drugem polfinalu pa bodo vodilni Brazilci igrali proti Franciji. Francozi so danes premagali s 3:2 Poljsko, Rusi pa so bili boljši od Brazilije, ki je tako vknjižila drugi poraz na tekmovanju.

Finale za prvaka bo v nedeljo ob 15. uri.