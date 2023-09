Slovenski odbojkarji z zmago nad Ukrajino v polfinalu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu izpolnila cilj, ki si ga je zadala pred odhodom. Uvrstila se je med štiri najboljše reprezentance, si zagotovila polfinale v Rimu, potem ko je v četrtfinalu v Varni s 3:1 (17, 29, -21, 23) premagala Ukrajino.

To je bila že njena sedma zmaga na tem prvenstvu, na katerem je še neporažena. Tako kot na vseh zadnjih obračunih z Ukrajino pa tudi tokrat ni šlo brez težav. Ukrajinci so se pokazali kot odličen tekmec in so favorite dobro namučili.

Po prvem nizu sicer ni kazalo na to, Slovenci so z mirno, zbrano in preudarno igro gladko prišli do vodstva z 1:0, pri tem pa so ji z velikim številom napak pomagali tudi tekmeci. A ti so v drugem nizu prišli k sebi, ob koncu vodili s 24:22, pa pozneje imeli še dve zaključni žogi, toda niz so vseeno izgubili. Kar jim ni uspelo v drugem, jim je uspelo v tretjem, ko so se vrnili v igro za zmago.

In v tej igri so bili vse do konca četrtega niza. V njem so vodili s 23:22, po izenačenju pa je Jan Kozamernik z blokom Sloveniji priboril zaključno žogo, ki jo je izkoristil kapetan Tine Urnaut.

Slovenci bodo v polfinalu na evropskih prvenstvih igrali tretjič zapovrstjo in četrtič v zadnjih osmih letih.