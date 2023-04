Slovenski orli srebrni v Planici

Slovenska četverica Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je ekipno tekmo za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Planici končala na drugem mestu. Pred 20.000 gledalci pod Poncami so Slovence po odličnem zadnjem skoku Stefana Krafta premagali Avstrijci. Tretje mesto so zasedli Norvežani.

Slovenija je bila po prvi seriji vodilna, četudi je po prvem skoku zasedala le šesto mesto. Toda razlike so bile male. Drugi so bili Norvežani z zaostankom 11,7 točke, tretji pa Avstrijci, ki so zaostajali še desetinko točke več od Norvežanov. Vse ostale reprezentance so že po prvi seriji zaostajali preveč, da bi se vključili v boj za zmago.

Druga serija se je začela s spremembo na vrhu. Avstrijec Daniel Tschofenig je namreč skočil odlično in prehitel tako Slovenijo s Kosom kot Norveško z Johanom Andrejem Forfangom. Zaostanek je bil 5,2 oziroma 13,4 točke.

V drugi skupini je rokavico vodilnima vrgel Norvežan Bendik Jakobsen Heggli, Prevc pa je kljub slabšem odskoku poletel 239,5 m, tako kot v prvi seriji prejel dve dvajsetici in vnovič prevzel vodstvo. Avstrija je zaostajala le 0,4 točke, Norveška pa 19,2.

Znova je na zahtevo svojega trenerja Roberta Hrgote Zajc skočil z nižjega naletnega mesta in precej prehitel tekmeca. Avstrija je Sloveniji gledala v hrbet za 21,6 točke, Norveška pa kar za 48,1 točke.

Stefan Kraft je nato z 235,5 m skočil sijajno, a se je kljub temu zdela prednost Laniška dovolj velika, da bi ubranil zmago. Toda po odličnem odskoku ga je v spodnjem delu nekoliko zmanjkalo, kar je Avstriji prineslo zmago.

Kos, Prevc, Zajc in Lanišek so po osmih serijah zbrali 1682,6 točke, s čimer so imeli na koncu vsega 6,1 točke zaostanka za Avstrijci, Norvežani so na tretjem mestu zaostali še 27,4 točke več od Slovencev.

To so bile druge stopničke slovenske moške ekipe v tej sezoni. Tudi v Zakopanah in nazadnje v Lahtiju so slavili Avstrijci. Na tekmi na Finskem so bili Slovenci drugi, v Zakopanah pa četrti.