Slovenski letalci so v Planici na zadnji ekipni tekmi v sezoni ponovno zmagali. V postavi Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so vodili že po prvi seriji, in sicer za 15,6 točk prednosti pred Norveško.

Potem ko so včeraj slovenski orli na posamični tekmi dosegli četvorno zmago, so danes v dolini pod Poncami ponovno razveselili domače navijače, ki bodo tudi drugi tekmovalni dan v Planici poslušali Zdravljico.

Na drugo mesto so se uvrstili Norvežani, tretji pa so bili Avstrijci.