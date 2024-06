Slovenski reprezentanti iz Italije odpotovali na Europeado v Nemčijo

Izbrana vrsta slovenskih nogometašev iz Italije Žile je danes zjutraj z Opčin odpotovala v Nemčijo, kjer bo od nedelje na nemško-danski meji potekala Europeada, evropsko prvenstvo nogometnih reprezentanc evropskih manjšin. Dobre volje in veselega razpoloženja ni manjkalo. Nogometašem je zaželel v imenu pokrovitelja uspešno prvenstvo predsednik upravnega odbora Zadružne kraške banke Adriano Kovačič. Nogometaši so se pod strokovnim vodstvom trenerja Maria Adamiča na prvenstvo dobro pripravili in ni skrivnost, da ciljajo na dobro uvrstitev.

Iz Benetk bodo leteli v Hamburg, nato pa se bodo z avtobusom peljali proti Flensburgu, kjer bodo nastanjeni. Prvo tekmo pa bodo odigrali v nedeljo, ob 11. uri, na stadionu Dansk Gymnastikforening v Flensurgu v Nemčiji. Jutri pa bo ob 16. uri slovesno odprtje pete Europeade, ki jo organizira Federalistična unija evropskih narodnosti FUEN.

V Nemčijo je odpotovalo dvaindvajset nogometašev. Trinajst je Tržačanov, sedem Goričanov in dva Benečana.