Slovenski rokometaši v polfinalu!

Slovenski rokometaši so se prvič v zgodovini prebili v polfinale olimpijskega turnirja. V četrtfinalu so s 33:28 ugnali Norvežane.

Slovenci so proti Norveški prikazali najboljšo predstavo na letošnjem olimpijskem turnirju. Od prve do zadnje minute so igrali zbrano, v obrambi pa so z ekipno igro zaustavili nalet tekmecev. V slovenski reprezentanci sta bila na stadionu Pierre Mauroy v Lillu najbolj učinkovita Aleks Vlah z enajstimi in Blaž Janc z devetimi goli, vratar Klemen Ferlin pa je zbral devet obramb.

V petek se bodo v polfinalu pomerili z Danci ob 21.30. V drugem polfinalu, že ob 16.30, se bosta borili Nemčija in Španija.

Slovenska moška izbrana vrsta bo po preboju v polfinale dosegla svojo najboljšo uvrstitev na dosedanjih štirih olimpijskih igrah. V Rio de Janeiru 2016 je osvojila šesto mesto, na premiernih v Sydneyju 2000 je bila osma, štiri leta kasneje v Atenah pa je tekmovanje končala na 11. mestu.