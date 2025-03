Slovenija je bila tretja na ekipni tekmi smučarskih skakalcev na finalu svetovnega pokala na letalnici v Planici. V deževnem vremenu in pred 19.112 gledalci so na predzadnji tekmi sezone Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek (1707,2 točke) zaostali za Avstrijo (1749,3), ki je v Planici slavila tretjič v nizu, in Nemčijo (1720,2).

Sezona svetovnega pokala se bo jutri (30. marca) končala s posamično tekmo najboljše trideseterice.