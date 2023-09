Slovenski smučarski skakalki na najvišjih dveh stopničkah v Romuniji

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je zmagala tudi na peti tekmi poletne velike nagrade v Rasnovu v Romuniji. Na najvišji dve stopnički sta skočili Slovenki. Družbo na zmagovalnem odru je za dvojno slovensko zmagoslavje Križnar delala Ema Klinec, ki je osvojila drugo mesto. Križnar z izkupičkom 500 točk vodi v seštevku poletne VN.

Križnar je v izjemni formi. Dosegla je še peto zmago v nizu in je po prav toliko tekmah prepričljivo na čelu skupnega seštevka.

Japonka Sara Takanashi, ki je današnjo preizkušnjo izpustila, na drugem mestu zaostaja že 210 točk, kar pomeni, da si je Križnar predčasno zagotovila skupno zmago v seštevku tega tekmovanja v smučarskih skokih.

Križnar je tretjič končala na vrhu seštevka poletne velike nagrade po letih 2020 in 2021. Zmagovalka poletne velike nagrade pa je postala drugič, prvič ji je to uspelo v pandemičnem poletju 2020 z zmago v Frenštatu. Predlani in lani je v tem tekmovanju skupno zmago slavila Urša Bogataj, pred slovensko prevlado je vseh osem izvedb od uvodne leta 2012 dobila Japonka Sara Takanashi. Slovenke so z današnjo tekmo prevzele vodstvo tudi v pokalu narodov.

V Rasnovu bo v nedeljo na sporedu še ena posamična preizkušnja. Poletna sezona se bo sklenila 7. oktobra v Klingenthalu.