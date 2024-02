SloVolley deželni pokalni prvak

ODBOJKA

MOŠKI DEŽELNI POKAL

Finale

SloVolley ZKB – Libertas Fiume Veneto 3:1 (31:29, 25:22, 23:25, 25:13)

SloVolley: Jereb 3, Terpin 13, Jerič 8, Antoni 6, Giusto 14, Komjanc 15, Margarito (L), Dessanti (L), Kosmina 5, Buri 1, Castellani 0, Skilitsis 0, Riccobon 0. Trener: Peterlin.

Po sobotni tesni zmagi šele po petem setu proti Soči je SloVolley v današnjem finalu imel bistveno lažjo pot do naslova deželnega pokalnega prvaka. Odbojkarji trenerja Ambroža Peterlina so se sicer morali potruditi v uvodnih treh setih, nato so v četrtem odigrali monolog in nasprotniku so dopustili le 13 točk. Za najboljšega MVP igralca finala so imenovali Matijo Jereba.