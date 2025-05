SloVolley izpadel iz B-lige, Soča zmagala

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB - Valsugana 2:3 (22:25, 25:17, 25:19, 20:25, 9:15)

SloVolley ZKB: Bensa 12, Giusto 1, Komjanc 10, Cherin 18, Jerič 1, Sutter 5, Castellani 1, Terpin 3, Pauli 0, Micali 5, Sicco 13, Margarito (L1), Dessanti (L2). Trener: Peterlin

SloVolley ZKB je na zadnji domači tekmi v Repnu v letošnji sezoni z 2:3 klonil proti Valsugani. V predzadnjem krogu rednega dela prvenstva je tako združena ekipa matematično izpadla iz B-lige, saj v zadnjem krogu, v katerem bo igrala proti vodilnemu Silvolleyju tudi v primeru zmage ne more prehiteti Padove in Casalseruga, ki imata po današnjih tekmah obe štiri točke prednosti.

SloVolley je proti Valsugani začel nekoliko negotovo in v prvem nizu zagrešil preveč napak, kar so nasprotniki s pridom izkoristili in ga tudi osvojili. V drugem nizu se je trener Ambrož Peterlin odločil za menjavi in v igro poslal Emilia Micalija in Gabrieleja Sicca, kar se je tudi obrestovalo. Odbojkarji SloVolleyja so ves čas vodili in stalno višali prednost ter set zaključili s 25:17. Tretji set je bil izenačen do polovice, nakar so Peterlinovi varovanci z dobrimi in servisi in napadi znova prevzeli pobudo v svoje roke in ga suvereno osvojili z izidom 25:19. "V četrtem setu nam je zmanjkalo, ko smo vodili za dve točki in nam ni uspelo spraviti žoge na tla, kar smo nato drago plačali," je po tekmi komentiral trener. V petem so vodili pri izidu 7:5, nakar so pobudo prevzeli gostje, domačim odbojkarjem pa ni uspelo odreagirati in so se morali zadovoljiti le s točko.

"V zadnjem krogu prihodnji teden moramo vsekakor igrati na vse, da na čim boljši način pustimo za sabo to leto, v katerem je bilo po mojem mnenju marsikaj dobrega, kaj pa manj. To je bila dobra šola za naprej za vse, tako zame kot za igralce, saj je bilo skoraj za vse to prvo leto v B-ligi. Mislim, da mora SloVolley na en način ali drugi imeti B-ligo," je še komentiral Peterlin.

MOŠKA C-LIGA – Skupina za napredovanje

Fiume Veneto – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (20:25, 22:25, 17:25)

Soča: I. Devetak 14, T. Cotič 17, Miklus 9, Vižintin 13, Princi 4, A. Cotič 7, Černic (L), Antoni 0; n.v.: S. Cotič, Makuc, Pantani, Čavdek, Persoglia, G. Černic. Trener: Lucio Battisti.

Z izjemno predstavo so sočani v gosteh s 3:0 slavili proti direktnemu tekmecu za napredovanje v B-ligo. Resnici na ljubo je bilo v telovadnici v Fiume Venetu več modro-rumenih navijačev kot nasprotnih: na Pordenonsko so se peljali s petdeset-sedežnim avtobusom, ki je bil zaseden do zadnjega mesta. Z zmago si je sovodenjska ekipa prislužila pet točk prednosti na lestvici pred drugouvrščenim Fiume Venetom, tako da si lahko varovanci trenerja Battistija naslednjo soboto z dvema točkama že zagotovijo napredovanje v B-ligo. Začetek prvega seta je bil izenačen, nakar so sočani prevzeli pobudo v svoje roke in povedli. Veliko prednost so obdržali vse do konca, tako da so brez težav s petimi točkami prednosti osvojili set. Drugi niz je bil precej izenačen, čeprav je bila Soča stalno v vodstvu in je v končnici z dopadljivimi akcijami pod streho spravila še ta set. V tretjem pa so modro-rumeni odbojkarji pokazali svojo premoč v vseh elementih igre, Fiume Veneto pustili krepko za sabo in tako osvojili zelo pomembno tekmo.